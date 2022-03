Kaupallinen yhteistyö: Miten tiedät mikä laina sopii sinulle parhaiten?

Kulutusluotto

Kulutusluotto sopii isompiin hankintoihin. Kulutusluottoa voi hakea jopa 60 000 euroon saakka, joten sen avulla on mahdollista ostaa auto tai vene tai tehdä remontti omaan kotiin. Myös kulutusluotto on kertaluontoinen laina, joka maksetaan kerralla hakijan tilille. Kulutusluottojen hankkiminen Suomessa on nykyään varsin yleistä. Moni rahoittaa kulutusluotolla lomamatkoja, uuden auton tai vaikkapa kylpyhuoneremontin. Kulutusluotosta on siis moneen – se voi olla oiva rahoitusväline, jos haluat toteuttaa jonkin suuren unelman, mutta rahaa ei kuitenkaan vielä ole kertynyt tarpeeksi säästöön.



Kulutusluotto maksetaan yleensä pois kuukausittaisina lyhennyserinä. Kannattaa siis mitoittaa laina niin, että se voidaan lyhentää pois kohtuullisessa ajassa.