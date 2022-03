Isojoella on otettu tosissaan entisen kunnanvaltuutetun, vanhakyläläisen Marianne Jaakkolan (kesk ) aloite sivukylien viihtyvyyden parantamisesta. Vaikka Jaakkola ei enää viime vaaleissa mennyt ehdolle, aloite elää nyt omaa elämäänsä ja on jo tuonut paljon hyvää kyliin Isojoki on.