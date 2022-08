Monen kaupungin ja kunnan painolastina on kiinteistöjä, joiden loiston ajat ovat eittämättä takana. Paraatipaikoilla olevilla tonteilla on rakennuksia, joista on lähdetty evakkoon yleensä kosteusvaurioiden takia. Talot ovat jääneet tyhjilleen ja pelkäksi muistoksi. Vain rappeu...