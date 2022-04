Susiluola on kansainvälisesti tunnettu ja alueemme yksi ylpeydenaihe erikoisena nähtävyytenä. Kiehtova se on siksi, että luola lienee ollut neandertalin ihmisen asuinpaikka ennen jääkautta Karijoen ja Kristiinan rajamailla sijaitseva luola on yksi Lauhanvuori-Hämeenkangas geopark.