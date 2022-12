Ensimmäisen hälytyksen haju ei unohdu

Arvon mekin ansaitsemme

Kantakaupungissa on kolmisenkymmentä sopimuspalokuntalaista, jotka huolehtivat yö- ja viikonloppupäivystyksestä.

‑ Päivystys korostuu juhlapyhinä, toteaa Mattila näin joulun alla.

Hän muistaa yhdenkin jouluaaton kun lähti saunanlauteilta sammuttamaan tulipaloa.

‑ Siitä tässä koko hommassa on alun perin kyse. Että olemme kaikki sen henkisiä, että lähdetään, kun on hälytys, summaa Mattila.

Tosin hän toivoo, että pelastuslaitoksella ryhdistäydyttäisiin huomaamaan vapaaehtoisten arvo muutenkin kuin kauniissa puheissa.

‑ Maaseudulla sopimuspalokuntalaiset ja vapaapalokunnat ovat elinehto hälytystoiminnalle, hän tähdentää ja toteaa usein kiristelleensä hampaita byrokratian edessä. Kuten silloin, kun Kantakaupunkiin suunniteltiin uutta paloasemaa.

‑ Oli se aikamoinen tivoli, hän huokaisee muistellessaan viranhaltijoita, joiden pakeilla kävi vakuuttamassa, että uusi paloasema on saatava lähelle keskustaa ja tarpeeksi neliöitä.

‑ Olen tyytyväinen, että se on Närpiöntien varrella ja tiloja on laajennettu. Nyt se on lähellä keskustaa ja lähtönopeus parani ihan älyttömästi entiseen verrattuna.

Isänsä jalanjälkiä seuraten on Mattila myös Kristiinan palomieskerhon toimelias jäsen.

Kerhossa on mietitty nuoriso-osaston toiminnan elvyttämistä sekä niiden palokuntajuhlien, joissa Mattilakin vipelsi pienen poikana. Suurin este on tarpeeksi suuren alueen löytäminen.

‑ Urheilukentälle ei voi enää mennä sellaisen kalustomäärän kanssa, kun mukana ovat lähikuntien palokunnat.

Kristiinan palomieskerho muisti joulujuhlassaan Mattilaa hänen 40-vuotisesta taipalestaan palokuntalaisena.