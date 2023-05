Ensimmäiset voimalat käyntiin juhannuksena

‑ Tämä rinkula on voimalan perustus ja siinä on pulttikehikko, johon voimala asetetaan, selvitti Hans Vadbäck Pjelaxin tuulivoima-alueen eteläosassa. Kyseinen perustus on vanhan ratapohjan vieressä lähellä Myrkkyä ja tie on rakennettu ratapohjan päälle. Kuva: Minna Zilliacus