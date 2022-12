Rehti isojokelainen on Kirkonkylässä asuva Saku Rinta-Kauhajärvi. 32-vuotias yrittäjä on monessa mukana. Hän on harrastus- ja liikuntatoiminnan vetäjä, ja myös itse ahkera liikkuja.

Rehdiksi isojokelaiseksi Rinta-Kauhajärven nimesi kunnan liikuntatoimi.<...