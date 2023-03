Jani Salo loikkasi kokoomukseen

Kaskisten kaupunginvaltuustossa kaksi kautta SDP:n riveissä istunut Jani Salo on eronnut puolueesta. Hän on loikannut kokoomukseen. Hän on tehnyt omien sanojensa mukaan Ryydloikan kokoomukseen.

Salo sanoo tilanteen olleen tulehtunut Kaskisten SDP:ssä pitkän aikaa. Hän väittää valtuutettu Juhani Holmin (sd.) toiminnallaan häiritsevän Kaskisten viranhaltijoiden eli sivistystoimenjohtaja Sirkka Suurlan ja päiväkodinjohtaja Maria Stormin työtä.

- Minulla ei ole ihmisenä mitään Holmia vastaan. Olen aina tullut hänen kanssaan toimeen. Mutta tyyli, miten hän kohtelee kaupungin virkamiehiä. En pidä tyylistä, miten hän vie asiaansa eteenpäin. Asioista voidaan olla aina eri mieltä, mutta niistä pitää pystyä keskustelemaan asiallisesti.

Holm: ”Täysin perätön väite”

Juhani Holm kiistää jyrkästi Salon väitteet. Hän sanoo, ettei hän ole juuri tekemisissä Suurlan kanssa.

- Mielestäni tämä on täysin perätön väite. En lähde tätä hirveästi julkisuudessa penkomaan, koska tiedän mitä olen tehnyt, vastaa Holm.

- Tällainen yleisellä tasolla heittely ei ole minusta mistään kotoisin, hän jatkaa.

Hän kertoo sen verran, että Maria Storm otti häneen pikaviestipalvelu messengerissä yhteyttä syyskuussa 2021. Storm kertoo hänellä olleen vaikeuksia Suurlan kanssa. Lisäksi Storm ja Holm ovat jutelleet asiasta puhelimessa pari kertaa.

- Maria Storm on ottanut minuun yhteyttä ja pyytänyt minulta apua tähän asiaan.

Holm kokee yhteistyönsä Kaskisten viranhaltijoiden kanssa pelaavan hyvin.

- Luulen, ettei minulla ole mitään ongelmaa kenenkään kaupungin virkamiehen kanssa.

Salo: ”Tapahtui virhe”

Häiritsevää toimintaa viranhaltijaa kohtaan on Jani Salon mukaan esiintynyt myös paikallisessa RKP:ssä. Salo kertoo olleensa paikalla, kun epäasiallista käytöstä on tapahtunut.

- Toivon, että RKP käsittelee asian sisäisesti, ettei tilanne kehity tällaiseksi, hän viittaa omaan tilanteeseensa.

Salolle viimeinen niitti puolueesta eroon oli, kun Holm lähetti tiistaina sähköpostiviestin kolmelle kaupungin viranhaltialle kertoakseen virheestä, jonka hän oli löytänyt sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston kokouspöytäkirjasta viime kesältä. Läsnä oli ollut kaksi kokoomuksen edustajaa, varsinainen ja varaedustaja. Holm kirjoitti viestissään, että tilanne ei kai liene lain mukainen.

- Olin sen kokouksen puheenjohtaja. Otan vastuun siitä, että siinä tapahtui virhe. Jatkossa pitää olla tarkempi. Väärä ihminen oli merkitty paikalla olleeksi, Salo sanoo.

Salo lähetti pian tiistaina viestin jälkeen eroilmoituksensa SDP:lle. Viestissä hän toivoo puolueen ottavan jatkossa opiksi. Hän myös toivoo ryhmän käyvän lähetekeskustelun ja puhuvan muun muassa siitä, että ihmisiä on kohdeltava puoluekannasta riippumatta kunnioittavasti.

- En ole muuttunut ihmisenä mihinkään, olen pesunkestävä demari, mutta paikallistasolla en kokenut enää kuuluvani siihen porukkaan. Haluan ympärilleni sellaisia ihmisiä, että minun on hyvä olla ja minua kuunnellaan. Demareissa en tullut enää kuulluksi.

Ennen kaikkea hän toivoo, että häiriköinti loppuu ja Kaskista voidaan viedä yhdessä eteenpäin, koska tulevaisuuden näkymä on loistava.