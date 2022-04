Karijoen tilinpäätös viime vuodelta on yli 493 000 euroa ylijäämäinen - Tilinpäätös on hyvä. Se toteutui paremmin kuin suunnittelimme Tulos on erinomainen siksikin, että takana on useita epävarmoja vuosia, kunnanjohtaja Marko Keski-Sikkilä sanoo Koronan vaikutukset ovat ulottune.