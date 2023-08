Katarina Rosenback ei haaveillut kauppiasurasta

Tausta

Työelämän hyvä tyyppi -sarja

Suupohjan sanomat pyytää lukijoita ilmiantamaan hyviä tyyppejä työelämästä. Valitun iällä tai koulutuksella ei ole väliä.

Kauppias Katarina Rosenbackia sarjaan ehdotti Jussi Ulfves Kristiinan Itäpuolelta.

Rosenbackin ehdotus sarjaan on yrittäjä Johanna Rosenlund. Rosenback perustelee, että Rosenlund on nuori ja innokas yrittäjä. ”Hän on vapaa-ajallaan monessa mukana ja hänellä on kyky innostaa muita mukaan.”