Kaupungin omistamalle alueelle mahtuisi kymmeniä omakotitontteja – myös Grannaksenniemi kaavoitettava

Petri Pihlajaniemi (kok.) jätti maanantaina Kristiinan kaupunginvaltuustossa aloitteen, jossa kaupunkia pyydetään kaavoittamaan pikaisesti tontteja Kantakaupunkiin. Kyse on kaupungin omistamasta noin kolmenkymmenen hehtaarin maa-alueesta Närpiöntien varrella.

‑ Tein aloitteen, koska seudullemme on tulossa satoja uusia työpaikkoja ja siten myös uusia ihmisiä. Heille pitää olla tontteja. Tällä hetkellä niitä ei ole liikaa Kantakaupungin alueella, sanoo Pihlajaniemi viitaten suunnitteilla oleviin Kristiinaan vetylaitokseen ja Kaskisten taivekartonkitehtaaseen.

‑ Mahdollisia muitakin suuria toimijoita on tulossa.

Alue sijaitsee Närpiöntien ja Kristiinankaupungintien välissä.

‑ Palvelut, koulut ja kunnallistekniikka ovat lähellä. Alue olisi ensisijaisesti omakotitaloja varten, sillä niitä tontteja on vähän. Lisäksi voisi olla pari, kolme rivitalotonttia.

Kaavoituksen hän haluaa alkavan mahdollisimman pian, jolloin tontit olisivat valmiina parin vuoden kuluttua.

Pihlajaniemi kertoo kartoittaneensa mahdollisia kaavoitettavia alueita Kantakaupungissa.

‑ Kyllä meillä on tilaa, mutta valmiita tontteja ei ole yhtään liikaa tällä hetkellä. Esimerkiksi Grannaksenniemi pitäisi myös kaavoittaa.

Kantakaupungin toisella laidalla on Skatan asemakaavoitus on jäissä valituksen takia.

‑ Toivon valittajien miettivän myös sitä, että meidän täytyy elää täällä ja pystyä säilyttämään hyvät palvelut, kuten terveydenhoitopalvelut. Palvelujen säilyttämiseksi tarvitsemme uusia asukkaita. Toimeen on tartuttava nyt tai kymmenen vuoden kuluttua ei tarvitse tehdä enää yhtään mitään, toteaa Pihlajaniemi toivoen yleistä myönteistä puhuria.

Sitä kuulemma on esimerkiksi kaupunginhallituksessa, jossa Pihlajaniemikin istuu.

‑ Olen ollut 22 vuotta politiikassa ja voin sanoa, että nyt on ollut paras aika, missä olen ollut mukana. Meillä on äärettömän hyvä kaupunginjohtaja ja hallitusyhteistyö yli puoluerajojen on todella hyvää.

Pihlajaniemen valtuustoaloitteen allekirjoitti kahdeksan muuta valtuutettua kokoomuksen, SDP:n, kristillisdemokraattien ja perussuomalaisten ryhmistä.