Kristiinan kesämarkkinat on noussut kansainväliselle listalle, jonne on hyväksytty vain 18 suomalaista paikkakuntaa. Näin tapahtuma on saanut oikeuden käyttää esittelyssään nimeä Kansainväliset Kristiinan kesämarkkinat.

– Uusi arvoasema sai aikaan sen, että Kristiin...