Kristiinassa on tehty tonttivaraus Itäpuolelle Tervahovintien varrelle.

Kaupungin oma asuntoyhtiö Krs-asunnot on tehnyt varauksen rivitaloa varten.

Tontti on 4 320 neliötä ja siinä on 1 800 neliötä rakennusoikeutta. Alue on suunniteltu asuinrakentamiseen.

Kau...