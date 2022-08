Lapväärtissä tapahtui öljyvahinko torstaina.

Polttoöljysäiliössä on jäänyt hana auki, jonka seurauksena polttoöljyä on vuotanut asfaltille, kerrotaan Pohjanmaan pelastuslaitokselta. Öljy on imeytetty ja se kerätään pois.

Pohjanmaan pelastuslaitoksen päivystävä pal...