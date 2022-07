Mahtisuvun soisi näkyvän enemmän Kristiinassa

Petri Suomiselle on tärkeää virkamiehenä ja tietokirjan tekijänä, että teksti on sujuvaa. -Virkamiehenäkin kirjoitan mahdollisimman selkeästi ja kansantajuisesti. Kuntalaisen on pystyttävä ymmärtämään teksti, sen pitää olla ykkösjuttu, sanoo Suominen. Simon Anders Wendelnin isä asui takana näkyvässä sinisessä puutalossa. Kuva: Lotta Kallio