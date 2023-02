Museonjohtaja ja museoassistentti aloittivat Kristiinassa

Kristiinaan valitut museonjohtaja Tarja Aurell ja museoassistentti Anna Karhila aloittivat tänään keskiviikkona tehtävissään.

Sekä museonjohtajan että museoassistentin paikat ovat uusia Kristiinassa.

Vaasalainen Aurell ja Jämsässä asuva Karhila hakivat näitä työpaikkoja, koska halusivat pieneen idylliseen puutalokaupunkiin Kristiinaan sekä töihin nimenomaan museoalalle.

‑ Kristiina on otollinen museotoimintaan. Täällä on varmasti paljon tarinoita, joita voi hyödyntää museotoiminnassa, arvelee Aurell, jolla on perhe Vaasassa. Sen tähden hän aikoo kulkea työmatkat Kristiinaan ja olla etätöissä Vaasassa.

Vielä eilen tiistaina hän oli Suomen kulttuurirahastossa sihteerinä. Hän on muun muassa vastaanottanut apurahahakemuksia.

‑ Nyt pääsen toteuttajapuolelle, hän iloitsee, sillä hakemuksia käsitellessään hän kertoo usein miettineensä, että voisipa itsekin päästä toteuttamaan luovia suunnitelmia.

Aurell on mukana Vaasan merimuseon toiminnassa. Esimerkiksi Kristiinan merimuseo on entuudestaan tuttu.

Sanomalehdestä museoalalle

Jämsässä perheineen asuva Anna Karhila kertoo haikailleensa museoalalle töihin. Ennen Kristiinaa ei oikein houkuttelevaa paikkaa ollut ilmaantunut.

‑ Kun näin ilmoituksen museoassistentin paikasta, niin ajattelin, että tämä kuulostaa mielenkiintoiselta. Nyt natsasi, hän iloitsee.

Karhila on ollut Kuhmoisten sanomat -paikallislehden toimittaja ja vetänyt hevoshistorian hanketta Jämsässä. Pian ilmestyy hänen kirjoittamansa kirja Jämsän hevoshistoriasta.

Karhilan isä asuu Dagsmarkissa, joten yöpymispaikka on valmiina työpaikkakunnalla.

‑ Kun ajoin Pitkänsillan ylitse, niin ajattelin, että tämä kaupunki on kuin satumaa. Olen innoissani siitä, mitä kaikkea täältä vielä löytyy. On mielenkiintoista tutustua ihmisiin ja päästä jyvälle siitä, millainen kaupunki on Kristiina, hän toteaa.