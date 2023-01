Nuori opettaja palasi takaisin juurilleen

Sara Mäkelä palkitsee oppilaita onnistumisista. Palkkiona voi olla vaikkapa lukutunti, jolloin oppilaat saavat lukea käytävällä. On myös mahdollista kuunnella äänikirjoja. Mäkelä on huomannut, että luokan hyllyssä oleva Mauri Kunnaksen koirien Kalevala ovat suosittu. - Lukutunti on oppilaille aina mieluinen. Kuva: Lotta Kallio