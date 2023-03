Stina Niskala on jo saanut 11-vuotiaalta lapsenlapseltaan, jurvalaiselta Tuomas Ojanperältä lempinimen ”hulvaton turbomummo”. Lempinimen mummo on ansainnut siitä, että Niskala on joulukuun alusta asti painellut Kristiinan Kantakaupungin katuja potkupyörällä. <...