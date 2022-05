Sääprofeetta ennustaa lomiksi komeita ilmoja

Sääprofeetta Unto Riihiluoma palkintokaapissa on yli 400 mitalia ja pokaalia. Joukossa on 13 mitalia sääennustuksen Suomen mestaruuskisoista. Niistä kolme on kultaisia. Kuva: Tauno Riihiluoma