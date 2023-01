Shaho Osman Mahmud on perheineen asunut Kristiinassa vuodesta 2015. Irakilaisperheen Suomen vuodet ovat olleet hyviä. Shaho on saanut käydä töissä Tiukassa, hänen vaimonsa Gelas Ali Muhammed on opiskellut ja valmistunut hoiva-avustajaksi. Laps...