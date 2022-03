Suupohjan Sanomien verkkosivusto on nyt uudistunut. Sivustoa on selkeytetty ja ulkoasia on muutettu. Haluamme palvella lukijoitamme entistä paremmilla ja nopeammilla sivuilla.

Kerro mielipiteesi uudesta verkkosivustamme. Tutustu sivustoon ja kerro mielipiteesi osoitteeseen: toimitus@suupohjansanomat.fi tai lomakkeella