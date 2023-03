Tyhjiin tupiin halutaan taas elämää

Valtuutettu Panu Saari (kok.) jätti ryhmänsä puolesta valtuustoaloitteen Isojoella loppukesällä 2021. Aloitteessa vaaditaan kunnan asumattomien kiinteistöjen kartoittamista. Kuva on Pettukylästä, missä on elämää. Monissa Isojoen kylissä on tyhjiä taloja. Kuva: Tauno Riihiluoma