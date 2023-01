Kirjelmässä vaaditaan vesiliukumäen avaamista – osa lapsiperheistä on lopettanut uimahallissa käymisen

Kristiinan liikuntapuolen ja uimahallin toiminnanjohtaja Anders Wahlberg on lähestynyt kirjeellä teknistä johtajaa Henrik Vehkaojaa ja teknisen lautakunnan puheenjohtajaa Mats Ingvestä (r.).

Kirjeessä Wahlberg toivoo, että uimahallin liukumäki voitaisiin ottaa jälleen käyttöön. Aiemmin on päätetty, että se suljetaan talvikuukausiksi yhtenä uimahallin energiansäästötoimenpiteenä.

Wahlberg pyytää, että tekninen lautakunta ottaa asian käsittelyyn helmikuun kokouksessa. On todennäköistä, että liukumässä pääsee taas pian laskemaan. Vehkaoja näet esittää ylihuomenna keskiviikkona kokoontuvalle lautakunnalle, että liukumäki voidaan pitää auki niin päivinä ja iltoina, jolloin sää on lämpimämpi.

Kirjelmästä käy ilmi, että liukumäen sulkemisen jälkeen uimahallin henkilökunta on saanut asiakkailta monia kysymyksiä ja toivomuksia, voitaisiinko liukumäki pitää auki lämpimällä kelillä. Eritysesti asiaa ovat tiedustelleet lapset ja lapsiperheet.

Liukumäen sulkeminen on vaikuttanut uimahallin kävijämäärään. Osa lapsiperheistä on lopettanut uimhallissa käymisen.

Liukumäen vesipumppu on teholtaan viisi kilowattia. Valvojien on helppo sulkea pumppu, jos paikkaa ei käytetä. Vahtimestarin mukaan vesipumppua on hyvä käyttää kerran viikossa.

Muut uimahallin energiansäästötoimet jatkuvat. Höyrysaunoja ei lämmitetä talvikuukausina. Lisäksi uimahalli on kiinni talvisunnuntait.