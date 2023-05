Uusi dekkarisarja sijoittuu Kristiinaan – esikoiskirjailija pitää entistä kotikaupunkiaan täydellisenä ympäristönä pohjoismaiselle rikossarjalle

Merestä Kanuunakallioilta löytyy ruumis. Vaasalainen rikostutkija Mats Bergholm hälytetään paikalle. Myös paikallislehti Suupohjan kaiun toimittaja Eevi Manner alkaa tonkia tapausta. Hän on palannut entiseen kotikaupunkiinsa jätettyään hyvästit Helsingille, missä koki uupumuksen.

- Mats ja Eevi olivat rakastavaisia nuorina. Etenkin Matsilla on yhä tunteita Eeviä kohtaan, avaa esikoiskirjailija Kaisu Tuokko Kosto-dekkariaan.

Hänelle oli itsestään selvää, että teos sijoittuu Kristiinaan. Tuokko asui lapsuutensa kaupungissa ja oli 15-vuotias, kun perhe muutti Vaasaan. Kristiina on hänestä täydellinen ympäristö pohjoismaiselle rikoskirjalle.

- Kaupunki on kuin tehty dekkarisarjan tapahtumapaikaksi. Lisäksi Kristiina on paikka, jolle haluaisin kaiken mahdollisen huomion, Helsingissä asuva Tuokko kertoo.

Teos ilmestyy ylihuomenna. Sen kustantaa Otava, ja se aloittaa sarjan.

- Minulla on suunnitelma kuudesta kirjasta. Kirjoitan jo kovaa vauhtia toista osaa. Sarjaa lähdetään myös myymään ulkomaille ja siitä on ollut kiinnostusta tehdä myös filmatisointi.

Koston hän kirjoitti tyttönimellään, eli Kaisu Tuokkona. Hän kokee varsinaisen nimensä (Kaisu-Maria Toiskallio) liian pitkäksi kirjailijalle, ja haluaa erottaa työminän kirjailijaminästään.

- Dekkarikirjailijan nimen on oltava lyhyt ja ytimekäs.

Kirjan kustantaja on Tuokon työnantaja. Hän on Otavan lasten ja nuorten kirjallisuuden kustannusjohtaja. Aiemmin hän toimi yhtiön markkinoinnissa ja myynnissä. Ennen Otavaa hän oli Gummerruksen markkinoinnissa. Kun Otavassa harkittiin Koston julkaisemista, kukaan ei talossa tiennyt, että kirjan on tehnyt Tuokko. Hän tarjosi sitä salanimellä Katri Takaluoma, joka taas on yhdistelmä Tuokon isoäitien nimistä.

- En uskaltanut käyttää siinä vaiheessa edes tyttönimeäni.

Hän kuvailee kirjoittamista yllättävän hauskaksi. Tekstin tuottamisessa helpotti se, että hän on kova lukija, joka ahmii dekkarin viikossa.

- Jotain niistä on jäänyt minuun. Päähenkilöt vain tulivat mieleeni. Kirja syntyi palasina, kun mieleeni tuli eri kohtauksia. En tiennyt itsekään kuin vasta lopussa, kuka on murhaaja.

Sivuilla vilahtelee tuttujen kristiinalaiskahviloiden, ravintoloiden ja tapahtumien nimiä. Tuokolle oli tärkeää, että nimet ovat aitoja. Toimittaja Manner esimerkiksi tekee juttua Avoimet portit -tapahtumasta. Tuokko saapuu itse tapahtumaan kertomaan kirjastaan.

- Minulla on yhä sukulaisia Kristiinassa. Harva se kesä käyn siellä. Viimeksi halusin näyttää kaupunkia tyttärelleni.