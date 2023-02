Vaaliehdokas suuntaa myös kuntapolitiikkaan Kristiinassa

Saara Hauta-aho löysi unelmien paikan Puskamarkista. Pihassa on myllyä varten rakennettu vesireitti, josta vesi kuohuu alas Tiukanjokeen. ‑ Unohdettu maalaisjärki on otettava takaisin käyttöön, Kiinan mallin mukainen digi-id:n kehittäminen on keskeytettävä ja käteisen rahan käytön on jatkuttava, vaatii Hauta-aho. Kuva: Minna Zilliacus