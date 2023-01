Kortteenkylässä Isojoella asuva Henry Kallio on tuskaillut pitkään liki olemattomien matkapuhelin- ja nettiyhteyksien kanssa. Taistelua on kestänyt jo 7,5 vuotta, eli koko sen ajan kun hän on asunut Kortteenkylässä.

- Jos kuu on oikeassa asennossa, saatt...