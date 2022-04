Kristiinassa järjestetään tammikuussa metsäpäivä Metsäkeskuksen ja pohjalaisten kehitysyhtiöiden kanssa. Teemana on metsätalouden rooli ilmastotyössä Metsätaloudesta on käyty vilkasta keskustelua viime vuoden aikana, ja metsien ekologian ja talouden välinen tasapaino on jatkuva.