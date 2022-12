Hyvinvointialueiden perustaminen on yksi suurimmista uudistuksista, joita maamme on toteuttanut pitkään aikaan. Se vaatii seurantaa ja jälkihoitoa. Kristiinan kansalaispaneeli on kiinnostunut siitä, miten kansalaiset pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan paikallisten hyvinvoi...