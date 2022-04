Olen saanut nähdä ja olla mukana Suupohjan seutukunnan kehittymisessä vuosikymmenien aikana aitiopaikalla, ammatillisen koulutuksen tehtävissä Kauhajoella. Paljon on yhdessä töitä tehty ja parempaan suuntaan menty On perustettu lain vaatima Llky, jossa keskuspaikka on Kauhajoella.